Песков рассказал, кому было отказано в аккредитации на пресс-конференцию Путина

Москва, 20 декабря. Администрации президента России Владимира Путина пришлось отказать в аккредитации на большую пресс-конференцию президента некоторым журналистам. Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это было сделано по соображениям безопасности.

Как рассказал Песков, в этом году ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина посетит рекордное число журналистов, работающих как на федеральные, так и на региональные и международные СМИ. По его данным, аккредитацию получили 1702 журналиста.

«Мы были вынуждены отказать единицам в аккредитации по соображениям безопасности. Это люди с заболеваниями, судимостью», ― сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Песков подчеркнул, что 99,9% обратившихся аккредитацию получили.

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция Путина начнется в четверг в 12.00 по московскому времени.