Иногда смеюсь: Песков признался, что читает Telegram-канал «Усы Пескова»

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков иногда читает Telegram-канал «Усы Пескова». Об этом представитель Кремля рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Знаю, читаю. Иногда смеюсь, — признался Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Сейчас реже смеюсь, чувство юмора (у авторов канала. — прим. ФАН) стало меньше, раньше было смешно».

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что не доверяет какому-то одному источнику информации и всегда перепроверяет сведения.