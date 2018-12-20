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Иногда смеюсь: Песков признался, что читает Telegram-канал «Усы Пескова»

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Иногда смеюсь: Песков признался, что читает Telegram-канал «Усы Пескова»

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков иногда читает Telegram-канал «Усы Пескова». Об этом представитель Кремля рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Знаю, читаю. Иногда смеюсь, — признался Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Сейчас реже смеюсь, чувство юмора (у авторов канала. — прим. ФАН) стало меньше, раньше было смешно».

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что не доверяет какому-то одному источнику информации и всегда перепроверяет сведения.

Автор: Тимур Румянцев
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