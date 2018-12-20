Главред USA Really Малькевич попал в санкционный список США

Вашингтон, 19 декабря. Руководитель агентства USA Really, являющегося проектом ФАН, Александр Малькевич был включен в санкционный список США, опубликованный на сайте американского Минфина. Это следует из текста данного документа.

Малькевич является руководителем новостного агентства USA Really, кроме того, он возглавляет комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.

В качестве причины введения санкций против Малькевича, США обвинили возглавляемое им агентство USA Really в размещении контента, «фокусирующегося на разделяющих общество политических вопросах». Так как Малькевич с июня 2018 года входит в комиссию по развитию информационного сообщества, США требует от USA Really зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Напомним, что Малькевич был задержан 9 ноября этого года в аэропорту Вашингтона сотрудниками ФБР. Они обыскали российского журналиста, а также вручили ему уведомление о необходимости зарегистрировать USA Really в качестве иноагента в США.