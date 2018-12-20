Песков заявил, что всегда старается перепроверять информацию СМИ

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков признался, что всегда перепроверяет какую-либо информацию, так как не доверяет какому-то одному источнику. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24»​​​.

«Жизнь научила не доверять одному источнику информации, что я и делаю, я всегда стараюсь проверять», — отметил представитель Кремля.

Как отметил Песков, чтобы сопоставить сведения и понять более-менее объективную картину, у него есть возможность связаться с экспертами.

«Просто так одному источнику или СМИ я, к сожалению, не могу доверять», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Песков рассказал, какие вопросы на пресс-конференции могут задать президенту России Владимиру Путину.