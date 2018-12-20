Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

ФРС США повысила базовую процентную ставку

41
0 Оставить комментарий

ФРС США повысила базовую процентную ставку

Вашингтон, 19 декабря. Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,5% годовых. Об этом сообщает финансовый регулятор по итогам заседания его руководства.

Повышение ставки было ожидаемым; в частности фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность ее повышения составляет более 70%. Кроме того, издание Bloomberg опросило 92 экспертов и лишь двое из них предположили, что показатель ставки сохранится на прежнем уровне, остальные заявили, что ожидают повышения, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, что ФРС США начала поднимать базовую ставку с конца 2016 года, что стало вторым повышением после кризиса 2008 года. По мнению экспертов, это решение было вызвано улучшением прогнозов ФРС в отношении безработицы, инфляции и роста ВВП, пишет Infox.ru.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.