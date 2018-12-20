ФРС США повысила базовую процентную ставку

Вашингтон, 19 декабря. Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,5% годовых. Об этом сообщает финансовый регулятор по итогам заседания его руководства.

Повышение ставки было ожидаемым; в частности фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность ее повышения составляет более 70%. Кроме того, издание Bloomberg опросило 92 экспертов и лишь двое из них предположили, что показатель ставки сохранится на прежнем уровне, остальные заявили, что ожидают повышения, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, что ФРС США начала поднимать базовую ставку с конца 2016 года, что стало вторым повышением после кризиса 2008 года. По мнению экспертов, это решение было вызвано улучшением прогнозов ФРС в отношении безработицы, инфляции и роста ВВП, пишет Infox.ru.