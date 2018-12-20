Песков рассказал, как Путин получает информацию

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не имеет личного мобильного телефона. Как отметил представитель Кремля, глава российского государства получает информацию самыми различными способами.

Так, отвечая на вопрос о том, как Путин получает информацию, Песков сказал: «Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты​​​».

«Президент может сам в компьютере посмотреть Интернет», — отметил пресс-секретарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что в Кремле пользуются закрытой связью.

«Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», — резюмировал Песков.

Напомним, Владимир Путин проведет в четверг ежегодную большую пресс-конференцию для российских и зарубежных средств массовой информации, она станет первой в его новом президентском сроке.