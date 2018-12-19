Символ того, что ждет коррупционеров: виселицу установили возле офиса Соцпартии Украины
Киев, 19 декабря. Возле главного офиса Социалистической партии Украины была установлена виселица, которая, по мнению организаторов акции, должна символизировать собой символ неизбежности наказания для чиновников-коррупционеров. Об этом заявил глава соцпартии Украины Илья Кива.
«Петля — это символ того, что ждет коррупционеров уже в следующем году, когда мы придем к власти. Смертная казнь, независимо от чина. Чиновники дают клятву на верность украинскому народу, и мы научим их нести ответственность», ― приводит слова Кивы пресс-служба Социалистической партии.
Кива назвал главные претензии его партии к действующей украинской власти: чрезмерные тарифы на услуги ЖКХ, маленькие пенсии и зарплаты, ценовая спекуляция и высокие налоги. По словам политика, исправить положение в стране можно, если вплотную заняться коррупционерами.
По словам Кивы, в настоящее время коррупция поглотила практически всю страну.
«Крадут на всех уровнях власти – от президента до мелкого чиновника районной администрации, прикрываясь имитацией борьбы с коррупцией. НАЗК, НАБУ, скольких они посадили? Пару мелких «рыбешек», чтобы дать их руководству возможность продолжают безнаказанно грабить народ, вырезать государство», ― заявил Кива.
Напомним, что ранее Кива в эфире местного телеканала «112» заявил, что в задержанные в начале декабря в Грузии представители львовской партии «Самопомощь» во главе с депутатом Семеном Семенченко причастны к гоперевороту в Грузии, иными словами, «экспорту Майдана» в эту страну.