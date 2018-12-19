Вашингтон, 19 декабря. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, а также другие представители оборонного ведомства обращались к президенту США Дональду Трампа с призывом не выводить американские войска из Сирийской Арабской Республики.

По информации The New York Times, Мэттис лично пытался отговорить Трампа от вывода сил США, потому как соответствующий шаг может привести к усилению влияния РФ и Ирана в САР.

Представители Пентагона также отметили, что отказ от поддержки США «курдских союзников» может помешать будущим усилиям Вашингтона завоевать доверие местных военных формирований в таких государствах , как Сомали, Йемен и Афганистан.

Ранее американский лидер в очередной раз заявил о том, что США разгромили ИГ1 в Сирии. Несмотря на то, что международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года, ее действия проводятся незаконно, без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. Соединенные Штаты при этом поддерживают оппозиционные силы, включая курдов, под предлогом борьбы с ИГ.

Существенный вклад в разгром ИГ в САР внесла именно Россия, которая проводит против этой террористической группировки с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада. В результате действий ВКС РФ Сирия была освобождена от боевиков ИГ: на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.