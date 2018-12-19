Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии

30
0 Оставить комментарий

Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии

Вашингтон, 19 декабря. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, а также другие представители оборонного ведомства обращались к президенту США Дональду Трампа с призывом не выводить американские войска из Сирийской Арабской Республики.

По информации The New York Times, Мэттис лично пытался отговорить Трампа от вывода сил США, потому как соответствующий шаг может привести к усилению влияния РФ и Ирана в САР.

Представители Пентагона также отметили, что отказ от поддержки США «курдских союзников» может помешать будущим усилиям Вашингтона завоевать доверие местных военных формирований в таких государствах , как Сомали, Йемен и Афганистан.

Ранее американский лидер в очередной раз заявил о том, что США разгромили ИГ1 в Сирии. Несмотря на то, что международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года, ее действия проводятся незаконно, без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. Соединенные Штаты при этом поддерживают оппозиционные силы, включая курдов, под предлогом борьбы с ИГ.

Существенный вклад в разгром ИГ в САР внесла именно Россия, которая проводит против этой террористической группировки с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада. В результате действий ВКС РФ Сирия была освобождена от боевиков ИГ: на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.