Четырех задержанных в России украинских моряков оставили под стражей

Севастополь, 19 декабря. Апелляционные жалобы адвокатов четырех задержанных украинских моряков на решение Киевского районного суда Симферополя были отклонены Верховным судом Крыма. Таким образом, задержанные останутся под арестом еще на два месяца, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение первых пяти апелляций в отношении арестов пяти украинских моряков, которые были задержаны в ноябре в Керченском проливе, прошло в эту среду. Сами моряки находятся в Москве, в судебном заседании они участвовали посредством видеосвязи.

Как сообщается, суд Крыма принял решение отклонить апелляции адвокатов в отношении четырех моряков (Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова), оставив в силе решение Киевского районного суда Симферополя оставить их под стражей.

Напомним, что 25 ноября украинские корабли совершили попытку прорваться из Черного моря в Азовское, нарушив государственную границу РФ. Корабли совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования российских властей, поэтому российским пограничникам пришлось задержать нарушителей.