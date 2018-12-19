Угроза сохранилась: в Британии не согласились со словами Трампа о разгроме ИГ в Сирии

Лондон, 19 декабря. Заместитель министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил свое несогласие с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о «победе» США над террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

По его словам, ИГ1 не было разгромлено, а лишь перешло на подпольное положение.

«Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась», — написал Эллвуд в своём микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии еще год назад заявлял президент России Владимир Путин. Соответственно, задача российских ВКС в рамках борьбы с террористической группировкой в республике успешно выполнена.

I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX — Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) December 19, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.