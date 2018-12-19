США не готовы говорить с Россией: как Пентагон признал свое бессилие перед диалогом с Минобороны РФ

Большинство проблем в цивилизованном мире решаются в первую очередь путем переговоров. Именно этим объясняется стремление Минобороны России наладить диалог с коллегами США по наиболее злободневной повестке дня. Тем не менее, Пентагон продолжает выбирать путь голословных обвинений, не пытаясь даже сесть за стол переговоров. Как США не смогли ответить на конструктивные предложения России – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

На прошлой неделе российское оборонное ведомство во главе с Сергеем Шойгу направило в адрес министра обороны США Джеймса Мэттиса предложения обсудить проблемные вопросы в отношении обстановки в подконтрольных США районах Сирии, а также провести экспертные встречи для поиска взаимоприемлемых решений по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном.

Публикация заявления Минобороны РФ заставила американцев отреагировать на поставленный вопрос – готовы ли они к предметному диалогу с Москвой? Однако глава пресс-службы Пентагона Эрик Пэхон заявил, что любым обсуждениям с российской стороной тематики ДРСМД должно предшествовать выполнение Россией его условий.

Тем самым США практически признали, что ответить на российские вопросы они не в состоянии. Ведь Минобороны России предлагало организовать встречи экспертов именно для обсуждения того, кто соблюдает условия ДРСМД, а кто нет. Тем не менее, Соединенные Штаты вместо диалога вновь предпочли выдвигать заочные обвинения.

Что касается сирийской проблематики, то представитель Пентагона вообще обошел эту тему молчанием. Видимо, американцам просто нечего возразить тезису о вине США за продолжающиеся гуманитарную катастрофу, контрабанду нефти и кровопролитие в районах к востоку от Евфрата. Несмотря на то, что сейчас США объявили о выводе своих сил из Сирии – на них по-прежнему лежит ответственность за серьезные злодеяния.

Тот факт, что со стороны самого Джеймса Мэттиса какой-либо реакции на обращения Минобороны России так и не последовало, говорит о том, что по существу затронутых вопросов сказать американскому министру обороны попросту нечего, отмечает в беседе с корреспондентом ФАН доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Обратите внимание: Россия предлагает инициативу, протягивает ниточку, и у нее есть конкретные предложения по урегулированию. А у США никаких предложений нет – полный деконструктивизм. Они ничего конкретного предложить не могут, они ушли в обвинения, но не входят в систему диалога, — считает эксперт. – Это деградация политической элиты США и ее внешней политики. Когда государство занимается только непрестанными обвинениями – это говорит о психологической болезни, которая поразила всю политическую систему, всю систему госуправления»

По мнению Александра Перенджиева, Соединенные Штаты как стремительно дряхлеющая империя просто не способна решать вопросы во взаимодействии с кем бы то ни было, однако пытается настаивать исключительно на своей точке зрения.

«США превратились в крокодила, который все время пятится назад с открытой пастью. Они озлобились на весь мир – потому что их большие амбиции давно превратились в «понты». Им просто хочется, чтобы было так, и никак иначе. Есть общая национальная установка – никакого позитива, никакого диалога. И поэтому нужна перезагрузка, переформатирование экономического и политического мирового уклада».

Таким образом, продолжает эксперт, поведение России в ситуации полного молчания со стороны Соединенных Штатов является наиболее выигрышным и политически, и эмоционально.