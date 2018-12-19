Сенаторы США призвали Трампа начать операцию против России в Черном море

Вашингтон, 19 декабря. Американские сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом провести многонациональную операцию против Российской Федерации в акватории Черного моря. Такую инициативу выдвинули более 40 чиновников.

Они считают, что это следует предпринять для демонстрации поддержки «международно признанных границ» и двусторонних соглашений, а также для обеспечения свободы судоходства. Кроме того, сенаторы уверены в том, что США должны дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет».

В составленном сенаторами документе содержится призыв к союзникам и партнерам из Евросоюза отказывать военным кораблям РФ в праве захода в свои порты для пополнения запасов и дозаправки, а также призыв к Североатлантическому альянсу нарастить присутствие в Черном море.

Как говорится в одном из пунктов, президент США должен использовать свои полномочия «для расширения возможностей украинских военных».

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую госграницу и вторглись в морские воды РФ. Проигнорировав законные требования российских пограничников остановиться, они направились в сторону Керченского пролива. Российская сторона была вынуждена отреагировать на провокацию ВМСУ. В результате корабли-нарушители были задержаны. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии» и пожаловалась Евросоюзу и США с требованием ввести новые санкции в отношении РФ. В Москве же назвали действия Киева провокацией, которую президент страны Петр Порошенко специально организовал в преддверии выборов. Президент России Владимир Путин также заявлял, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские власти не намерены переставать отправлять свои военные корабли в Азовское море через Керченский пролив. Он также предупредил, что ВМСУ готовятся осуществить еще одну провокацию в районе Керченского пролива. Как отметили в МИД РФ, данные заявления абсолютно безответственны и призваны лишь усугубить ситуацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что, Москва ответит Киеву в случае совершения провокации на границе с Крымом.

12 декабря в Киеве признали, что советник из США консультирует погранслужбу Украины по вопросам реформирования береговой охраны на постоянной основе.