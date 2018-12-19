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Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

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Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Москва, 19 декабря. Члены незаконных вооруженных группировок, действующих в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его данным, за прошедшие сутки боевики провели обстрелы населенных пунктов Акч-Баэр, Дурхабу-Асад, Нахшебба и Бшарфа в провинции Латакия, а также населенных пунктов Зеллакият, Зор-Махрука и Телль-Эль-Мактаа в провинции Хама. Кроме того, обстрелу подверглись кварталы в северо-западной части города Алеппо.

Напомним, что в Сирии продолжает действовать указ президент страны Башара Асада об амнистии в отношении лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

Автор: Антон Зарубин
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