Ракета «Союз» вывела на орбиту французский спутник разведки

Париж, 19 декабря. Ракета-носитель «Союз-СТ» в среду успешно вывела на орбиту спутник разведки CSO-1, который будет собирать данные для французского Национального центра космических исследований CNES и Генеральной дирекции по вооружению Минобороны Франции.

Об этом сообщает компания Arianespace, управляющая космодромом «Куру» во Французской Гвиане, откуда была запущена ракета.

«Arianespace успешно вывела на орбиту военный спутник Земли CSO-1 для французского Национального центра космических исследований CNES и Главного управления по вооружению DGA», — говорится в сообщении.

Отметим, что это одиннадцатый пуск с «Куру» в этом году и третий пуск ракеты «Союз». В 2021 году Франция планирует запустить еще один разведывательный спутник с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ». Космодром «Куру» расположен во Французской Гвиане (Южная Америка) — между городами Куру и Синнамари.