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Новая порода собак официально зарегистрирована в России

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Новая порода собак официально зарегистрирована в России

Москва, 19 декабря. На территории России была официально зарегистрирована новая порода собак. Как сообщает пресс-служба кинологической ассоциации РФ, новая порода называется шалайка и представляет собой помесь шакала и ненецкой лайки.

Внешним видом новая порода больше всего похожа на волков и лис. Отмечается, что собаки этой породы хорошо переносят любую погоду: даже сильную жару и мороз. Процесс выведения породы длился почти сорок лет.

Ожидается, что шалайки будут применяться в полиции и службах безопасности аэропортов; кроме того, их можно использовать на охоте. Сообщается о поступлении заказов и от зарубежных правоохранительных органов, однако пока продавать собак за границу не планируется.

Автор: Антон Зарубин
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