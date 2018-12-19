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Жириновский заставил смеяться всю Госдуму

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Жириновский заставил смеяться всю Госдуму

Москва, 19 декабря. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заставил смеяться всю Госдуму в ходе заключительного заседания в осенней сессии.

Жириновский выразил возмущение в связи с тем, что на заседаниях Госдумы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову дают слово раньше, чем ему. Лидер ЛДПР также добавил, что в результате этой несправедливости его выступления не попадают эфир телеканалов, передает «Политнавигатор».

«На голос Геннадия Андреевича уже реакция у всех телеканалов: «коммунисты», «Зюганов» – вырубать. А мы страдаем. Хотя по алфавиту я на первом месте, с какой стати Зюганов? Ж, з, иклмн… Вы представляете?» — заявил Жириновский под смех депутатов Госдумы.

После этого Жириновский перешел к другим вопросам, предложив отказаться от прямых выборов президента, а также выделить партиям «квоту на министров». Кроме того, лидер ЛДПР предложил изменить систему выборов в Госдуму, а сами выборы перенести на апрель.

Автор: Артем Никулин
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