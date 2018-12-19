Интерес к личности Путина с годами только возрастает — Песков

Москва, 19 декабря. Интерес к личности президента России Владимира Путина с годами только возрастает. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя повышенное внимание СМИ к пресс-конференции главы государства.

«Путин — это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе — это достаточно непростая обстановка в мире, обилие конфликтных ситуаций. Третье — это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании конфликтных ситуаций», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Официальный представитель Кремля также обратил внимание на то, что жизни обычных россиян так или иначе связаны с решениями, которые принимает президент, поэтому его пресс-конференции всегда вызывают большой интерес в обществе.

Напомним, что 20 декабря в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Всего за период с 2001 по 2017 год прошло 13 встреч президента с прессой в таком формате. Первая большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась около полутора часов, и на нее аккредитовались около 500 журналистов.

Самой продолжительной за всю историю стала пресс-конференция 2008 года, на которой к тому же было задано рекордное количество вопросов президенту — 106. Впрочем, начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами всегда продолжается более 3 часов, при том что отнюдь не все журналисты успевают задать президенту подготовленные ими вопросы.