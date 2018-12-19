Подготовка к проведению пресс-конференции Путина завершена

Москва, 19 декабря. Подготовка к проведению ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина завершена, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Сотрудники телеканала сообщили, что технику привезли еще в пятницу ночью. Для проверки графики, которая будет находиться за спиной российского лидера, провели генеральную репетицию. Отмечается, что уже все готово, остались последние штрихи.

Пресс-конференция президента России пройдет 20 декабря в 12.00. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что вопросы главе государства будут касаться ситуации в экономике, международной обстановки и региональных проблем.