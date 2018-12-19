Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой безвизового режима

Брюссель, 19 декабря. Еврокомиссия обнаружила, что Украина регулярно нарушала соглашение о безвизовом режиме и пригрозила заморозить его. Эта информация содержится в отчете организации, опубликованном ее пресс-службой.

Как отметили в Еврокомиссии, многие требования, озвученные в прошлом отчете, Украиной по-прежнему не выполнены.

«Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», ― сообщается в тексте отчета.

Еврокомиссия выдвинула Украине семь условий, которые должны быть выполнены для продолжения действия безвизового режима. Согласно им, Украина должна значительно сократить число нелегальных мигрантов с украинским гражданством, прибывающих в ЕС и организовать информационные программы, объясняющие гражданам их права и обязанности в рамках безвизового режима.

Кроме того, Киев призывают отказаться от чрезмерного регулирования неправительственных организаций, добиться эффективной работы антикоррупционных структуру и восстановить независимость специальной антикоррупционной прокуратуры. Также Еврокомиссия требует запустить рабочую систему декларирования собственности госчиновников и повысить эффективность работы правоохранительных органов в сфере борьбу с организованной и кибер-преступностью.

Отмечается, что Еврокомиссию не устраивает тот факт, что Украина занимает высокую позицию в списке государств, чьи граждане активно вовлечены в деятельность трансграничных преступных группировок, а также в контрабанду, торговлю людьми и нелегальную перевозку мигрантов.

Напомним, что по данным министра иностранных дел Украины Павла Климкина, каждый месяц Украину покидают около ста тысяч человек, чему значительно способствует безвизовый режим с ЕС.