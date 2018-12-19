ФАН продолжит работу, несмотря на санкции и угрозы со стороны США

Санкт-Петербург, 19 декабря. Генеральный директор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев прокомментировал включение ФАН в санкционный список США. Он назвал санкции министерства финансов США в отношении российских СМИ, включая ФАН, «Экономика сегодня», «Невские новости» и «USA Really», вопиющим актом давления на независимую российскую прессу.

«Обвинения американских чиновников базируются на вздорных утверждениях, что ФАН и другие упомянутые в документе СМИ вмешивались в выборы в США в 2016 году. Но это абсурд — ФАН, «Экономика сегодня» и «Невские новости» публикуют материалы на русском языке, как мы могли выбирать за американского избирателя президента США? А агентство «USA Really», которое действительно работает на американскую аудиторию, было создано в мае 2018 года в ответ на блокировку Facebook аккаунта ФАН. Как «USA Really» могло вмешаться в выборы двухлетней давности?» — отметил Евгений Зубарев.

«У нас нет сомнений, что действия Минфина США — это продолжение старой американской практики Политики США, республиканцы и демократы, решают свои внутриполитические проблемы, пугая обывателя и друг друга мнимой российской угрозой. Сейчас они атакуют наши СМИ, потому что испугались правды, которую несут читателю наши издания. Мы не собираемся сдаваться, мы не боимся этого давления, мы продолжим честную и добросовестную работу по освещению событий в России и за рубежом. Хочу напомнить, что ФАН подал в суд на Facebook за блокировку и сейчас готовит судебный иск к Google за блокировку в сервисе Google.News. Кроме того, мы обратились в российские контролирующие структуры с требованием пресечь цензуру со стороны западных монополистов», — заключил гендиректор ФАН.

Напомним, власти США расширили санкции против России, внеся в черный список издания ФАН, «Невские новости», «Экономика сегодня» и портал USA Really.com. Поводом для введения ограничений стало якобы кибератака на Всемирное антидопинговое агентство, случившееся в 2016 году «вмешательство в выборы» и «другая злонамеренная деятельность».

Ранее в санкционный список США была включена бухгалтер ООО «Федеральное агентство новостей» Елена Хусяйнова, что лишний раз подчеркивает абсурдность ситуации. Американские чиновники всерьез полагают, что простая русская женщина могла выбрать президента за американский народ. В Рунете нападки США на сотрудников ФАН уже высмеивали при помощи множества мемов и анекдотов. Нет сомнений, что свежий санкционный список США даст еще один повод для подобной реакции.

В ноябре ФАН подал иск к соцсети Facebook, которая ранее заблокировала аккаунт агентства. Параллельно издание обратилось к российские контролирующие структуры с требованием пресечь цензуру со стороны западных монополистов. ФАН готовит иск к интернет-компании Google, который дважды за год блокировал издание без всяких на то причин.