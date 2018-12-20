Сирия, 20 декабря. Курды боятся занимать позиции на передовой в Дейр-эз-Зоре из-за активизации атак «джихад-мобилей» ИГ1. Радикалы SDF**** задержали нескольких жителей-арабов к востоку от Ракки. «Джебхат ан-Нусра»1*** заняла обширные территории к западу от Алеппо, оставленные протурецкими боевиками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): заняла обширные территории к западу от Алеппо и к югу от Идлиба, оставленные протурецкими боевиками.

Курды: устроили очередной взрыв на территории кантона Африн; боятся занимать позиции на передовой в Дейр-эз-Зоре из-за активизации атак «джихад-мобилей» ИГ; понесли потери из нападений арабов-ополченцев в Ракке, после чего арестовали в регионе несколько лиц арабской национальности.

Сирийская свободная армия** (ССА): арестовала члена одной из «спящих ячеек» YPG в городе Джандарис.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): ранило одного из высокопоставленных полевых командиров SDF в Хаджине.

Провинция Алеппо

Террористы «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольные им исламистские группировки расширяют свою зону влияния в районе «Большого Идлиба», прежде всего — в западной части провинции Алеппо, путем взятия под контроль тех районов, которые были оставлены протурецкими радикалами, передает портал Qasioun News. Согласно его данным, по распоряжению Анкары больше тысячи боевиков были передислоцированы в Африн из населенных пунктов Хан Туман, Кафр Джум, Кафр Ниаль, Анджара, Кафр Даиль и ряда других к западу от Алеппо, а также из городов Аль-Мастума и Кафр-Набаль к югу от Идлиба. Все они отправились на север в целях участия в операции по формированию буферной зоны на сирийско-турецкой границе. Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» осудили действия «Файлак аш-Шам» и других союзных Анкаре бандформирований, которые, по их словам, «предали сирийскую революцию», после чего заняли ранее удерживаемые ими территории.

Курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) устроили очередной взрыв вблизи позиций протурецких исламистских группировок на территории кантона Африн на северо-западе провинции Алеппо. По данным новостного Twitter-ресурса (@SyriaWar2), новое СВУ бойцов YPG сработало в городе Джандарис к юго-западу от административного центра района. В итоге погибли несколько боевиков, точные сведения об их количестве пока выясняются.

Тем временем в городе Джараблус, находящемся к северо-востоку от Алеппо вблизи границы с Турцией, радикалами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Анкарой, был арестован член одной из «спящих ячеек» YPG, передает Twitter-канал протурецкой группировки FSA Platform. Сообщается, что курдский боец был задержан при попытке заминирования автомашины ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство Euphrates Post сообщает со ссылкой на местных источников, что курдские бойцы из состава «Демократических сил» (SDF) сконцентрировались на закреплении на ранее захваченных позициях и никаких активных наступательных действий в районе «Хаджинского кармана» не предпринимают. При этом занимать опорные пункты на передовой проамериканские радикалы отказываются, несмотря на приказы главарей. Предполагается, что это связано с активизацией контратак «Исламского государства» и использованием «джихад-мобилей». Отмечается, что в результате одного из недавних таких нападений на юго-востоке Дейр-эз-Зора погибло больше десяти радикалов SDF. В связи с этим существует большая вероятность того, что вновь участятся случаи дезертирства из «Демократических сил». Это, в свою очередь, может помочь джихадистам ИГ перехватить инициативу на данном направлении и перейти в контрнаступление.

Местный информационный канал в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает о новых взрывах, устроенных боевиками ИГИЛ на занятых курдами позициях в Хаджине. В результате активизации одного из СВУ террористами в городе был серьезно ранен высокопоставленный полевой командир SDF.

Провинция Ракка

Арабы-ополченцы совершили новые подрывы самодельных взрывных устройств около блокпостов «Демократических сил» в провинции Ракка. По информации Fars News, нападениям подверглись КПП курдских радикалов на окраине административного центра региона и в поселении Мазраат Мустафа Аль-Мухаммед. Около десяти бойцов SDF в итоге были ранены и убиты. Между тем так называемые полицейские отряды курдов «Асайиш» провели новые аресты лиц, якобы причастных к атакам на объекты «Демократических сил» в городе Хамад Ассаф к востоку от Ракки. В ходе очередных рейдов были незаконно арестованы несколько граждан арабской национальности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)