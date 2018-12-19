Число погибших в Донбассе в 2018 году снизилось в два раза — ОБСЕ
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Минск, 19 декабря. Число погибших в Донбассе в 2018 году среди мирных жителей снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
По словам Сайдика, в этом году зафиксированы минимальные показатели за весь период вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, который продолжается с 2014 года.
Сайдик уточнил, что с начала текущего года в Донбассе погибли 43 человека. В прошлом году жертв конфликта было 86 человек. Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что число раненых составило 182 человека.
«Количество раненых сократилось на 52%», — отметил он.