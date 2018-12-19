Число погибших в Донбассе в 2018 году снизилось в два раза — ОБСЕ

Минск, 19 декабря. Число погибших в Донбассе в 2018 году среди мирных жителей снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По словам Сайдика, в этом году зафиксированы минимальные показатели за весь период вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, который продолжается с 2014 года.

Сайдик уточнил, что с начала текущего года в Донбассе погибли 43 человека. В прошлом году жертв конфликта было 86 человек. Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что число раненых составило 182 человека.