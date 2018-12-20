Донецк, 19 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят химатаки в Донбассе, чтобы потом возложить ответственность на руководство Луганской и Донецкой народных республик.

По информации разведки ДНР, целью для диверсии могут стать «Северодонецкое объединение Азот» (Северодонецк), «Константиновский химический завод» ( Константиновка), «Авдеевский коксохимический завод» (Авдеевка), «Дзержинский фенольный завод», (Новгородское), «Харьковский завод химических реактивов» (Харьков) или «Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь).

«Подтверждены намерения западных военных разведчиков создать аналог сирийских «Белых касок» на Украине с целью фиксации последствий отравления населения, якобы доказывающих причастность сил ополчения Народных Республик и России», — рассказали в министерстве госбезопасности ДНР.

В Донецке обратили внимание на то, что операция ВСУ координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании. В начале декабря, к примеру, в Мариуполь прибыл помощник военного атташе США подполковник Эрик Адамс, а также ряд высокопоставленных британских военных.

Напомним, что «Белые каски» — это спонсируемая Госдепартаментом США общественная организация, работающая в Сирии. Ее задачами является фальсификации химических атак (путем съемок постановочного телесюжета), которые используются в качестве предлога для военной агрессии против Сирии со стороны Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и других западных стран. Именно «фейки» «Белых касок» были причиной удара США по Сирии в апреле 2017 и 2018 годов.