США исключат «Русал» из санкционного списка

Вашингтон, 19 декабря. Компания «Русал» будет исключена из санкционного списка Минфина США, однако ее владелец Олег Дерипаска останется под санкциями. Его активы по-прежнему останутся замороженными, сообщает издание The Wall Street Journal.

«Минфин США исключит из санкционного списка российского алюминиевого гиганта «Русал», Дерипаска остается в перечне санкций, его активы заморожены. Минфин также исключит из списка санкций компании, связанные с «Русалом», ― пишет издание.

«Русал» попал в санкционные списки США в начале апреля, когда американский Минфин внес в «черный список» бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

Изначально Минфн США выделил месяц на продажу акций этих компаний и два месяца – на завершение действующих контрактов с ними, однако затем регулярно продлевал эти сроки. В последний раз вступление санкций в силу было отложено до 21 января 2019 года.