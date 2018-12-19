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Беглов прибыл на место прорыва трубопровода в Невском районе Петербурга

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Беглов прибыл на место прорыва трубопровода в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 19 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место коммунальной аварии в Невском районе, где прорвало трубопровод с горячей водой.

Беглов прибыл на место прорыва трубопровода в Невском районе Петербурга

В результате аварии в зоне отключения оказались 485 зданий в Невском и Красногвардейском районах.

Беглов прибыл на место прорыва трубопровода в Невском районе Петербурга

«Теплосети Санкт-Петербурга» пообещали завершить все ремонтные работы к утру 20 декабря. При этом все дома, которые расположены в зоне аварии будут получать теплоснабжение по резервной схеме.

Беглов прибыл на место прорыва трубопровода в Невском районе Петербурга

Автор: Алексей Громов
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