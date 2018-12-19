Вашингтон, 19 декабря. Власти США расширили санкции против России, внеся в черный список издания Федеральное агентство новостей, «Невские новости», «Экономика сегодня» и портал USA Really.com.

Поводом для введения ограничений стало якобы случившееся в 2016 году «вмешательство в выборы», кибератака на Всемирное антидопинговое агентство и «другая злонамеренная деятельность».

Отметим, что расследование «российского вмешательства» продолжается в США уже два года, и за все это время американские следователи не предоставили никаких доказательств причастности России к избирательному процессу.

Российские власти неоднократно заявляли, что все подобные обвинения Вашингтона являются следствием внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Напомним также, что в ноябре ФАН подал иск к социальной сети Facebook, которая ранее заблокировала аккаунт агентства. Параллельно издание обратилось к российские контролирующие структуры с требованием пресечь цензуру со стороны западных монополистов.

Кроме того, Федеральное агентство новостей готовит иск к интернет-компании Google, который дважды за год блокировал издание без всяких на то причин.