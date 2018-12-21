«Самые честные выборы». Часть 17: В бой идут одни старики, «ослы» и неврастеники

В прошлом выпуске нашего сериала о политической жизни современной Америки я представил вам лидера гонки за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии — 76-летнего бывшего вице-президента США Джо Байдена. Среди прочих «участников забега» — сенаторы Берни Сандерс (от Вермонта), Камала Харрис (от Калифорнии), Элизабет Уоррен (от Массачусетса), Кори Букер (от Нью-Джерси). Плюс бывший госсекретарь Джон Керри и Бето О’Рурк, экс-конгрессмен от Техаса.

И, хотя праймериз демократов пройдут только весной 2020 года, уже сейчас очевидно, что они превратятся в состязание на звание «самого прогрессивного кандидата современности». Будущие претенденты, фамилии которых я озвучил выше, уже вовсю излагают самые радикальные либеральные идеи, вроде ликвидации миграционной полиции, легализации всех нелегальных мигрантов или повышения минимальной ставки заработной платы до 15 долларов в час.

Стоит ожидать того, что по ходу праймериз их риторика будет еще сильнее сдвигаться влево.

За примерами далеко ходить не надо: на днях сразу несколько сенаторов, планирующих выдвинуться в президенты, представили свои законопроекты о «помощи бедным семьям и среднему классу». В них речь идет о выделении нескольких триллионов (!) долларов помощи в качестве субсидий малоимущим слоям населения.

Сенаторы Камала Харрис, Кори Букер и Шеррод Браун (демократ из Огайо) предлагают давать налоговые субсидии и бонусы на рождение ребенка тем семьям, которые зарабатывают ниже среднего в целом по стране. Налоговые субсидии будут достигать 1000 долларов в год, бонусы за ребенка — по 2000 долларов каждый год, пока тот не достигнет 18 лет.

Планы трех сенаторов несколько отличаются друг от друга по цифрам, но они все имеют одинаковое основание. «Радетели за народ» называют свои проекты первой ступенькой перехода к системе «универсального базового дохода» для населения и на голубом глазу оценивают общие затраты бюджета на такие социальные программы в 2 трлн долларов.

Интересно, что даже в случае победы любого из этих трех сенаторов шансы на осуществление такой реформы невысоки, пока Сенат находится в руках республиканцев. Не факт, что даже сами кандидаты рискнут ее провести, потому что последствия могут оказаться крайне плачевными — эта реформа не только поднимет до небес дефицит бюджета (а за ним и госдолг) — она почти на треть увеличит количество денежной массы в обращении у населения.

Можно только представить, какой скачок инфляции после этого произойдет в США.

Однако… на что не пойдешь ради хорошего пиара?

Для сенаторов эта «реформа» в первую очередь является популистской платформой, на которой можно повысить свою популярность. Напрямую подкупать избирателей они не могут, но пообещать им щедрые подачки как благодарность за свое избрание — почему нет?

Кстати, демократ, имеющий в своих руках властные рычаги, — мэр Чикаго Рам Эмануэль — пытается внедрить подобное у себя в городе. И понятно, почему: он дорабатывает последний срок, терять нечего (впрочем, о нем я еще расскажу отдельно).

И еще о кандидатах от «ослов».

По результатам опроса общественного мнения, проведенного в штате Айова (он первый, где начнутся праймериз) телекомпанией CNN, газетой Des Moines Register и исследовательской группой Mediacom, определился еще один «лидер». Подавляющее большинство опрошенных заявили, что на предстоящих выборах они готовы были бы проголосовать за любого представителя Демократической партии… за исключением Хиллари Клинтон.

По мнению 72% опрошенных, участие в выборах бывшей первой леди США может стать «негативным» фактором, а ее взгляды не разделяют 49% опрошенных.

Трамп всю эту ситуацию видит и прекрасно понимает — и откровенно глумится в своем Twitter, раздавая коллегам различные обидные прозвища и навешивая ярлыки.

Итак, про конкурентов Трампа — его глазами.

Джо Байден — «достали из мусорной кучи», Берни Сандерс — «сумасшедший Берни», Элизабет Уоррен — «Покахонтас», Хиллари Клинтон — «подкуплена Кремлем», банкир Джейми Даймон — «неврастеник».

Просто… гендиректор финансового холдинга JP Morgan Chase & Co Джеймс Даймон не так давно заявил, что «мог бы победить Дональда Трампа» на президентских выборах в 2020 году — и назвал себя «таким же жестким, как действующий президент США». Еще и добавил, что он умнее Трампа.

Правда, как только началась буря в СМИ, он тут же отказался от своих слов, заявив через своего представителя, что не собирается участвовать в выборах.

Трамп смолчать не мог: «Проблема с тем, что банкир Джейми Даймон решил участвовать в выборах президента, заключается в том, что у него нет способностей, он не умен, плохой оратор и неврастеник — во всем остальном он замечательный человек. Просто… благодаря моей замечательной экономической политике многие банкиры и не только стали выглядеть умнее, чем они есть на самом деле!»

Обожаю читать этого человека, впрочем, как и 56 миллионов его фолловеров в Twitter.

Надо отдать должное серым кардиналам демократов: они ситуацию видят, понимают — и пытаются судорожно найти некие новые лица.

Представляю сегодня еще трех.

Первый — бывший мэр Нью-Йорка (трижды!) миллиардер Майкл Блумберг. Все бы хорошо, но ведь ему 76 лет, ровесник Байдена. В год выборов — 78. И еще один щекотливый момент: он избирался от республиканцев, но заявил, что сейчас готов идти от демократов. Некоторые избиратели такой беспринципности могут не понять.

Второй кандидат… Наведу тень на плетень и скажу, что у пользователей соцсетей пользуется популярностью хештег #Michelle2020, которым обычно сопровождают записи об экс-первой леди — Мишель Обаме. Ну а что: это символическое «продолжение» все еще популярного в либеральной Америке мужа-президента.

И последний (на сегодня) потенциальный соперник Трампа — Опра Уинфри. «Вот это было бы весело», как пишет сам президент США.

На самом деле, интерес в демократическом лагере телеведущая Опра Уинфри действительно вызывает — в том числе как полный антагонист Трампа: бизнесвумен, афроамериканка, либеральная, «бескорыстная». Стоит отметить, что она может сравниться с Дональдом Трампом не только по степени известности, но и по уровню доходов (по оценке Forbes, ее $2,8 млрд против $3,1 млрд у президента США).

В общем… «О, это будет славная охота», как говорили герои мультфильма «Маугли». И добавляли: «Хотя для многих она будет последней».

Предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 16: Джо Байден, или «Китайский сервиз» для уставшего дедушки

«Самые честные выборы». Часть 15: Покахонтас-2020 хочет спасти Америку от «излишней» свободы слова

«Самые честные выборы». Часть 14: «Справедливость» для избранных — олигархами

«Самые честные выборы». Часть 13: Трампа угрожают посадить нелегальные мигранты

«Самые честные выборы». Часть 12: Геи с пистолетами и служебный роман на фоне пожарищ