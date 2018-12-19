«Им не удалось поменять в Сирии власть»: Клинцевич объяснил, почему Трамп объявил о выводе войск из САР

Москва, 19 декабря. Решение американского президента Дональда Трампа полностью вывести войска из Сирии не говорит о том, что Вашингтон сумел добиться поставленных задач, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, американским власти не смогли добиться главной для них цели – свергнуть законного президента Сирии Башара Асада.

Клинцевич призвал не спешить в оценках решения Трампа о выводе войск, напомнив, что это процесс может серьезно растянуться во времени, а сам Белый дом всегда может объявить, что «передумал». Также сенатор напомнил, что США никогда не стремились к уничтожению террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

«Если же США действительно решили полностью вывести свои войска из Сирии, то это говорит вовсе не о том, что они там свою миссию выполнили. Скорее наоборот. Им не удалось поменять в Сирии власть, убрав Башара Асада. Что касается ИГ, то американцы изначально не стремились уничтожить это квазигосударство, продолжая и сейчас вести с ним свои игры», ― заявил Клинцевич.

По словам сенатора, России не следует повторять шаги США в Сирии, тем более, что цели Москвы и Вашингтона в этом регионе принципиально разные. Клинцевич отметил, что Россия покинет Сирию только после того, как убедится, что ситуация в ней полностью контролируется законными властями, а гражданское население – вне опасности.

Клинцевич добавил, что сейчас в Сирии нет ни одного лишнего бойца ВС РФ; все находящиеся на территории САР российские силы укомплектованы по принципу разумной достаточности.

Напомним, что глава американского государства Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter заявил о «победе» над ИГ и скорым выводом американских войск из Сирии. Стоит отметить, что о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии еще год назад заявлял президент России Владимир Путин. Соответственно, задача российских ВКС в рамках борьбы с террористической группировкой в республике успешно выполнена.

1 Организация запрещена на территории РФ.