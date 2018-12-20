Мосийчук назвал три «стратегические вещи», которые потеряла Украина из-за блокады Донбасса

Киев, 19 декабря. На угольных шахтах Донбасса, подконтрольных украинским предпринимателям, работали агенты Службы внешней разведки и спецслужб, оттуда координировались убийства командиров ВС ДНР Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола), заявил в эфире телеканала NewsOne депутат украинской Рады Игорь Мосийчук.

Украинский политик считает, что Киев после введения блокады Донбасса потерял три «стратегические вещи». Во-первых, Киев лишился средств от налогов, во-вторых, потерял уголь, который Украина контролировала, отметил Мосийчук. Но самое главное, что потеряли киевские власти, — агентурную базу.

«Уже сейчас можно об этом говорить, потому что оно исчезло, но на каждом этом предприятии действовала Служба внешней разведки Украины, действовали спецслужбы. И именно с площадок этих был ликвидирован и Гиви, и Моторола», — заявил он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после государственного переворота в стране. ДНР и ЛНР заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. По последним данным, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Конфликт в регионе пытаются урегулировать, в том числе на минской площадке. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако, несмотря на подписанные перемирия, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

Гиви погиб в феврале прошлого года в результате теракта. Моторола был убит в октябре 2016 года.