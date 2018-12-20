«Не прыгайте, а думайте»: экс-депутат Рады напомнил украинцам, кто придумал «врага Россию»

Киев, 19 декабря. Объявленная президентом Украины Петром Порошенко кампания по выявлению государственных служащих с родственными связями в России является попыткой киевского режима разорвать единый народ. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

«Я хотел бы напомнить всем вменяемым украинцам о том, что вся эта грязь, которая льется с экранов киевских СМИ, – это всего лишь пропаганда власти. Штамп «Россия враг для Украины» – придуман Порошенко и Ко для сохранения собственной власти и препятствования пониманию правдивой информации», — заявил Журавко.

Экс-депутат Рады напомнил, что более 11 миллионов украинцев имеют родственников в России. При этом народы России и Украины веками жили в мире и согласии, однако теперь украинская пропаганда пытается сделать братские народы врагами, передает «Политнавигатор».

«Не позволяйте ей победить ваш разум, ваши чувства и сопереживания, когда родные и близкие люди оказались в беде! Не прыгайте, а думайте», — добавил Журавко.

Ранее Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить все украинских государственных служащих на предмет наличия «родственных связей в России». При этом Порошенко отметил, что в ходе проверки особый акцент должен быть сделан на представителях правоохранительных органов. Он также добавил, что готов оперативно уволить всех «ненадежных» госслужащих.

Однако в скором времени выяснилось, что у самого Порошенко есть родственники в Российской Федерации. Жена старшего сына Порошенко родом из России. До брака с сыном Порошенко у нее было российское гражданство.