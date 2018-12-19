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США внесли в санкционный список 4 компании РФ и 18 человек

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США внесли в санкционный список 4 компании РФ и 18 человек

Вашингтон, 19 декабря. Соединенные Штаты внесли в «украинский» санкционный список четыре российские компании и 18 человек, сообщило министерство финансов США.

В списке фигурируют россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Американский Минфин также включил в список 15 сотрудников ГРУ. Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Анатолий Ковалев, Николай Козачек, Артем Малышев, Виктор Нетышко, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, которых в США называли «хакерами» их российской военной разведки, попали в черный список.

В тоже время американское руководство намерено через 30 дней отменить ограничительные меры в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго».

Автор: Данила Копп
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