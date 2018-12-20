Сирия, 20 декабря. Боевики ССА** разогнали демонстрацию жителей на севере Алеппо, применив оружие. 13 курдских бойцов погибли в результате атаки смертника ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Соединенные Штаты заявили о выводе своих войск из САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на обстрелы боевиков на окраинах «Большого Идлиба»; обнаружили склад исламистов в южном районе Даръа; провели работы по уничтожению СВУ боевиков в провинции Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обстреляла протестующих в городе Азаз на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по укрепрайонам сил САР в северной части Латакии.

«Джейш Аль-Изза»: инициировала столкновения с САА на севере провинции Хама.

«Исламское государство»1: вело бои с курдами на юго-востоке Дейр-эз-Зора; организовало взрыв на севере Ракки.

Курды: столкнулись с митингами населения в Хасаке; подозреваются в установке СВУ на севере Алеппо; понесли потери в результате нападения смертника ИГ у Хаджина; продолжают укреплять позиции на сирийско-турецкой границе; возобновили принудительную мобилизацию в Хасаке.

Провинция Латакия

В северной части региона в минувшие сутки вновь отмечались перестрелки между правительственными войсками и отрядами незаконных бандформирований. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, исламисты открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Кинсабба, в очередной раз нарушив режим тишины, действующий в демилитаризованной зоне. Удары нанесли джихадисты возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», базирующиеся в районе Туркоманских гор. В качестве ответных действий силы САР обстреляли укрепрайоны боевиков. О возможных потерях со стороны «Ан-Нусры» все еще не сообщалось.

Провинция Алеппо

В северной части провинции недалеко от сирийско-турецкой границы произошла новая вылазка курдских радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG), действующих на оккупированных протурецкими силами территориях в составе «спящих ячеек». Бомба, предположительно заложенная членами YPG, была активирована в городе Шамарин, в результате чего ранения получили несколько гражданских лиц. Об этом сообщал медиапортал Step News Agency.

В административном центре региона и одном из близлежащих населенных пунктов саперами САА были проведены работы по ликвидации следов военного присутствия джихадистов вооруженной оппозиции. Инженерные части сил САР уничтожили боеприпасы и СВУ, обнаруженные после выхода радикалов, в районе Ар-Рамуса и на подступах к поселению Аль-Бурейдж.

Во второй половине дня в подконтрольном «Сирийской свободной армии» (ССА) городе Азаз прошли митинги мирных жителей, выступающих против незаконных арестов корреспондентов независимых изданий. По данным Twitter-канала (MuhammadAlYunus), при разгоне демонстрантов боевики задействовали огнестрельное оружие.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня не прекращались ожесточенные бои террористов «Исламского государства» и курдских отрядов за контроль над городом Хаджин, расположенным в юго-восточной части провинции. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, боевики организовали нападение в одном из южных пригородов населенного пункта. В ходе противостояния курды были вынуждены отступить. Кроме того, во время столкновений джихадисты задействовали смертника, который совершил самоподрыв, подобравшись к группе бойцов SDF****. Жертвами взрыва стали 13 курдских солдат.

Провинция Даръа

В провинции Даръа было найдено еще одно хранилище с оружием и боеприпасами, оставленное боевиками незаконных вооруженных формирований во время эвакуации на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР). Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, тайник был обнаружен в ходе обследования квартала Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции. Отмечалось, что в числе прочего вооружения были конфискованы ракеты TOW американского производства, а также израильское телекоммуникационное оборудование. Напомним, данные территории были полностью освобождены правительственными войсками, выступающими при поддержке проасадовских сил и российских ВКС, в конце июля этого года.

Провинция Ракка

В северной части провинции продолжила нарастать напряженность в преддверии начала военной операции вооруженных сил Турции. По информации агентства новостей Anadolu, турецкие беспилотники запечатлели множество траншей, вырытых членами Отрядов народной самообороны (YPG). Кроме того, курды продолжили передислоцировать в приграничную зону дополнительные подразделения. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении приступить к наступлению в ближайшее время.

В административном центре региона вновь произошел взрыв, предположительно организованный радикалами «спящих ячеек» «Исламского государства». По данным военного источника в Twitter (RadioAlKul), детонировал заминированный мотоцикл, припаркованный в квартале Аль-Китар. Это привело к гибели четырех местных жителей и одного из бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Позднее курды приступили поиску виновных. Как передавал Twitter-канал (RojavaCudi), террорист одной из подпольных групп ИГ был застрелен в пригороде Ракки. Известно, что при нем было обнаружено огнестрельное оружие. Также поступала информация о задержании одного из мирных жителей на востоке города по невыясненным обстоятельствам. Родственники арестованного до сих пор не были осведомлены о его местонахождении.

Провинция Хама

На севере Хамы в первой половине дня разворачивались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками формирования «Джейш Аль-Изза». Как передавал интернет-портал Halab Today TV, исламисты атаковали позиции правительственных сил вблизи населенного пункта Аль-Масасна, что привело к гибели нескольких военнослужащих сил Башара Асада. В ответ артиллерийские дивизионы САА ударили по зонам дислокации боевиков в окрестностях городов Аль-Латамина, Кафр Зета, Аз-Залакият и Аль-Арбаин. Таким образом, джихадисты в очередной раз нарушили режим прекращения огня в демилитаризованной зоне, сформированной на окраинах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого Меморандума, подписанного 17 сентября в Сочи.

Провинция Хасака

Накануне в городе Рас Аль-Айн в северной части Хасаки возобновились задержания жителей в рамках принудительной мобилизации, проводимой «Демократическими силами Сирии» (SDF) незаконно. Об этом заявлял Twitter-канал, подконтрольный племенам из города Манбидж. Напомним, аресты арабского населения усиливают протестные настроения среди сирийских граждан. Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) передавал, что это может вызвать новую волну протестов мирного населения, что и произошло во второй половине дня. Напомним, жители населенного пункта потребовали у курдских радикалов прекратить строительство контрольно-пропускных пунктов на границе с Турицей и передать все занимаемые территории под контроль Сирийской арабской армии (САА). Никакой реакции со стороны SDF, тем не менее, не последовало.

Вечером США заявили о намерении вывести все свои войска с территории Сирии, поскольку, согласно заявлению Дональда Трампа в Twitter, победа над ИГИЛ1, являющаяся «единственной целью США в САР», якобы уже была достигнута американскими силами. Белый дом также сообщал о том, что выход военных частей Соединенных Штатов уже начался. По данным агентства новостей Infox, сотрудники Госдепа покинут страну к концу сегодняшнего дня, тогда как военнослужащие США выйдут в течение последующих 60 – 100 дней. Представители российского МИД отметили, что вывод подразделений США из САР создает перспективу для политического урегулирования ситуации в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)