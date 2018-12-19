Сирия, 19 декабря. США завили о выводе войск из Сирии. Один из высокопоставленных боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1*** был убит неизвестными в южной части Идлиба. Курды продолжают возводить укрепления на границе с Турцией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам боевиков на юго-востоке Идлиба и на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных полевых командиров в южной части Идлиба.

Курды: продолжают возводить укрепления вблизи сирийско-турецкой границы на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный источник в Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что курдские вооруженные формирования продолжают возводить укрепления на севере Сирии. В рамках подготовки к наступлению армии Турции «Демократические силы Сирии»**** (SDF) перебросили тяжелое вооружение и военную технику в район города Кобани, расположенного в северо-восточной части региона.

Анкара заявила о скором начале военной операции к востоку от реки Евфрат на прошлой неделе. Мотивацией для предстоящей кампании стала угроза национальной безопасности Турции, исходящая от радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК) и союзных ей формирований, а также невыполнение Манбиджского соглашения силами США. Напомним, по условиям договоренностей, достигнутых после переговоров представителей двух стран, Соединенные Штаты должны были обеспечить вывод курдских отрядов из района Манбиджа.

Провинция Хомс

Информационный портал Al Manar News сообщает о взрыве, прогремевшем к юго-востоку от административного центра провинции недалеко от населенного пункта Эль-Карьятейн. В результате детонации СВУ погиб один из местных жителей. Отмечается, что мина была заложена террористами «Исламского государства»1 еще во время оккупации данных территорий. Напомним, боевикам ИГ1 удалось захватить город в начале октября, после того как несколько «спящих ячеек» террористической группировки объединились и перешли в наступление. Тем не менее уже во второй половине октября населенный пункт удалось зачистить от ИГИЛ1 благодаря боевым вылетам российской авиации.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб вновь произошло нападение на одного из лидеров вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного портала Step News Agency, неизвестные боевики застрелили высокопоставленного полевого командира террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» по прозвищу Абу Ибрагим. Известно, что вылазка была предпринята в окрестностях населенного пункта Маар-Зета, находящегося юго-западнее города Маарет Ан-Нуман. Предполагаемыми убийцами члена «Джебхат Ан-Нусры» являются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в регионе.

Тем временем в юго-восточной части Идлиба возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), артиллерийские дивизионы САА ударили по огневым позициям джихадистов на окраинах населенного пункта Кафр-Набель. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Хама

В Северной Хаме не утихает вооруженное противостояние между правительственными войсками и отрядами радикальных бандформирований. По информации военного источника в сети Twitter (SyriaNewsNetwrk), ракетные удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по укрепрайонам исламистов вблизи деревни Аль-Бувейда к северо-западу от административного центра региона. Кроме того, силы САР продолжают вести артобстрелы опорных пунктов боевиков в районе города Аль-Латамина. Напомним, боевые действия со стороны САА были спровоцированы джихадистами.

Провинция Хасака

Дональд Трамп заявил о полной победе над «Исламским государством» в Сирии, которая якобы была достигнута силами США. Об этом американский президент сообщил на своей официальной странице в Twitter, добавив, что «борьба с ИГ была единственной целью Вашингтона в САР». Согласно данным пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Соединенные Штаты уже приступили к выводу своих подразделений. Кроме того, было объявлено, что представители Госдепа США покинут территорию Сирийской Арабской Республики (САР) в течение ближайших 24 часов. Несколько прозападных гуманитарных организаций также начали эвакуацию своих представительств из провинций Алеппо и Хасака. В МИД России, в свою очередь, заявили о том, что вывод американских военных создает перспективу для политического урегулирования ситуации в стране.

Напомним, сообщения о выводе военных США из САР проступали и ранее, однако Вашингтон всякий раз отступал от своих обещаний. Как известно, действия Пентагона в Сирии не были санкционированы сирийским правительством. Более того, США несут ответственность за гибель многих сирийцев во время бомбардировок авиации возглавляемой США международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)