Сенаторы США подготовили резолюцию, требующую «остановить» «Северный поток — 2»

Вашингтон, 19 декабря. Сенаторы США подготовили резолюцию, которая требует от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «остановить агрессию России в Черном море и строительство газопровода «Северный поток — 2».

По словам парламентариев, «Северный поток — 2» «несет угрозу европейской энергетической безопасности». В связи с этим сенаторы намерены призвать страны ЕС отказаться от участия в проекте. А президент США, по мнению авторов резолюции, должен сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы, пишет американское издание The Hill. Ожидается, что американский конгресс рассмотрит резолюцию в среду.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

Примечательно, что Германия ранее уже критиковала Вашингтон за его вмешательство в дела страны. В Берлине заявляли, что будут действовать, исходя из собственных интересов, а не желаний американских энергетиков.