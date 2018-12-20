«Самые честные выборы». Часть 16: Джо Байден, или «Китайский сервиз» для уставшего дедушки

В прошлом выпуске нашего честного сериала о «настоящих выборах в стране победившей демократии» я рассказал об одном из «кандидатов в кандидаты в президенты» от Демократической партии.

Впрочем, шансов у почти-индианки Элизабет Уоррен немного — она всего лишь входит в топ-5. Лидером же (по данным сразу двух разных опросов) является бывший вице-президент США Джо Байден.

Первое такое исследование было проведено еще в октябре: социологические агентства по заказу CNN составили общенациональный опрос общественного мнения о рейтинге кандидатов на президентских праймериз демократов в 2020 году. Выборка опроса превысила 5 тысяч респондентов, что можно считать неплохой выборкой для такого рода исследования.

Что получилось?

На первом месте с большим отрывом оказался Байден, получивший 33%. Второе место — у сенатора от Вермонта Берни Сандерса с 13%, третье место — у сенатора от Калифорнии Камалы Харрис. Сенаторы Элизабет Уоррен и Кори Букер получили 8% и 5% соответственно. Также 5% — у бывшего госсекретаря Джона Керри.

Вторая попытка была проведена уже в начале декабря — после «промежуточных выборов». И вновь Байден оказался «самым любимым» кандидатом у избирателей Демократической партии. За ним следует Берни Сандерс, который на прошлых праймериз получил второе место. Кроме них в тройке лидеров — Бето О’Рурк, экс-конгрессмен от Техаса, сделавший себе имя на сенатских выборах в этом году.

Хоть Бето и проиграл, он смог заработать общенациональную известность и более 70 млн долларов пожертвований, из которых 50 млн у него остались на руках. Есть с чем двигаться дальше!

Однако вернемся к нашему герою.

Байден находится во всех опросах на первом месте, поскольку является самым известным из представленных демократов: восемь лет работал вице-президентом у президента США Барака Обамы, до этого 36 лет заседал в Сенате. Впрочем, в силу своего возраста он вряд ли захочет участвовать в следующих президентских выборах — через два года ему стукнет 78 лет! То же касается и Берни Сандерса, которому к следующим выборам будет вообще под 80!

Но нет!

Наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США Джо Байден считает все-таки себя. На минувшей неделе на выступлении в университете Мизулы он скромно признал, что «обладает всеми необходимыми для главы государства качествами».

Забавно, что действительный президент Штатов Дональд Трамп не сильно переживает из-за президентских амбиций Байдена и даже заявил, что мечтает о таком сопернике на предстоящих выборах.

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не набирал более 1% поддержки. Президент Обама достал его буквально из мусорной кучи и дал ему должность, и тогда всех это шокировало», — заявил Трамп в недавнем интервью CBS News.

Не считают Байдена электорально привлекательным и многие его товарищи по партии. Так, по данным The Atlantic, несколько претендентов в Конгресс от «ослов» (т. е. демократов) на выборах 6 ноября решили не использовать видео, записанные Байденом в поддержку их кандидатур на промежуточных выборах, потому что те создавали впечатление, что он «слишком устал и изношен» (цитата).

Впрочем, сам он так не считает и уже, по сути, начал предвыборные поездки по стране.

Правда, если Джо Байден решит баллотироваться на пост президента, ему придется ответить и на обвинения, подробно описанные в книге Питера Швайтцера «Секретные империи».

Если коротко: частная акционерная компания Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США — подписала миллиардную сделку с дочерней компанией китайского правительственного банка всего спустя 10 дней после того, как отец и сын вернулись из Китая в 2013 году.

Теперь следите за руками: сделка Байденов с Китаем на миллиард долларов (!) произошла следующим образом. Хантер Байден был директором компании Rosemont Seneca Bohai. В декабре 2013 года вице-президент Байден и его сын вылетели на борту самолета сил ВВС США (!) в Китай. Через десять дней после поездки филиал государственного банка Китая под названием Bohai Capital подписал эксклюзивный контракт с фирмой Хантера Байдена, в котором выделил 1 млрд долларов на инвестиции.

Примечательно, что сделка носила название Bohai Harvest RST, что можно перевести как «Первый урожай». Позже банк увеличил сумму до 1,5 миллиарда долларов.

«ФБР арестовывает и обвиняет высокопоставленных чиновников этой компании в краже ядерных секретов в Соединенных Штатах. В частности, они пытаются получить доступ к чему-то, что называется «ядерный реактор AP-1000», который очень похож на те, которые мы ставим на подводные лодки США, — пишет Швайтцер. И снова — у вас есть сын вице-президента, близкий помощник госсекретаря, который инвестирует в компанию, которая пытается украсть ядерные секреты в Соединенных Штатах. Это потрясающая история, и вот что: ничего из этого не требуется раскрывать, потому что они выяснили способ обойти эти законы о раскрытии».

Коррупция? Нет, не слышали…

И да, Байден до сих пор не объяснил, как фирме сына действующего вице-президента разрешили заключить сделку на миллиард долларов с коммунистическим китайским правительством, которое считается главным конкурентом и противником США.

И последнее на сегодня — как раз про мое любимое Deep State («теневое правительство» или «глубинное государство»). Люди, которые во многом реально управляют США, придумали для 2020 года интересную комбинацию. Подаваться все это будет под соусом «преодоления раскола американского общества»; в общем, речь пойдет о выдвижении двухпартийного тандема в президенты — демократа Джо Байдена и республиканца Митта Ромни в качестве его running mate, вице-президента.

Говорить после такого о какой-либо политической борьбе в США будет просто смешно. Зато боссы двух партий при таком раскладе практически исключат возможность появления «выскочек» наподобие Трампа.

Запомните этот текст — вдруг так и произойдет?

Предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 15: Покахонтас-2020 хочет спасти Америку от «излишней» свободы слова

«Самые честные выборы». Часть 14: «Справедливость» для избранных — олигархами

«Самые честные выборы». Часть 13: Трампа угрожают посадить нелегальные мигранты

«Самые честные выборы». Часть 12: Геи с пистолетами и служебный роман на фоне пожарищ