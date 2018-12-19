В Раде назвали дату обсуждения перемирия в Донбассе

Киев, 19 декабря. Обсуждение возможного перемирия в Донбассе пройдет 27 декабря, сообщила вице-спикер украинской Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, подгруппа по безопасности проведет Skype-конференцию 27 декабря.

«Обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную возможную дату перемирия», — написала вице-спикер Рады на своей странице в соцсети Facebook.

Заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп прошло в Минске в среду. Ожидалось, что стороны на заседании договорятся о «новогоднем» перемирии. Сообщается, что ЛНР и ДНР предлагали объявить о прекращении огня с 22 декабря. В пресс-службе МИД ДНР заявили, что представители Украины отказались обсуждать очередное перемирие в Донбассе и покинули зал переговоров.

Геращенко отметила, что провести 27 декабря Skype-конференцию договорились на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.