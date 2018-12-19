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Преданный анафеме митрополит Драбинко не считает себя отлученным от церкви

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Преданный анафеме митрополит Драбинко не считает себя отлученным от церкви

Киев, 19 декабря. Синод канонической Украинской православной церкви лишил сана митрополита Винницкого Симеона Шостацкого и Переяслав-Хмельницкого Александра Драбинко и предал их анафеме за участие в «объединительном соборе», который состоялся 15 декабря в Киеве. Оба митрополита больше не могут руководить своими епархиями, а также принимать участие в священнослужениях.

Однако сам Драбинко не согласен с решением синода УПЦ. Бывший митрополит утверждает, что УПЦ предала его анафеме исходя из своих канонов, которые он считает недействительными.

«Меня эта ситуация никоим образом не касается и не беспокоит. Беспокоит только в том контексте, что мне радостно. Господь говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать», — сказал Драбинко.

Он также добавил, что в ближайшее время планирует посетить святые места, среди которых Иерусалим и Афон, передает «360».

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», по итогам которого было объявлено о создании «украинской поместной церкви». Главой непризнанной церковной структуры был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).  

Автор: Артем Никулин
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