Минобороны вручили медали за выставочную деятельность в преддверии форума «Армия-2019». ФАН-ТВ

В Минобороны прошла рабочая встреча оргкомитета международного военно-технического форума «Армия-2019». Пятая выставка пройдет с 25 по 30 июня. Организаторы планируют принять более миллиона гостей. В честь юбилея выставки планируется установить памятный монумент, а также расширить привычную программу новейшими образцами военной техники.

«Ежегодное масштабное мероприятие подтверждает свой статус одного из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники, где созданы оптимальные условия для конструктивного общения и обмена опытом. В этом году в мероприятии приняли участие более 1200 предприятий и организаций, из них 84 зарубежных, которые продемонстрировали свыше 26 тысяч продукции образцов военного назначения», – Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

В рамках заседания министр обороны Сергей Шойгу вручил ведомственные медали за вклад в выставочную деятельность. Наград удостоились представители организаций АО «Концерн «Калашников», «Военторг», АО «ОСК», «Промсвязьбанк».

Форум с каждым годом увеличивает свою роль среди военных экспозиций. Так, показатели выставки этого года на 40% превысили показатели предыдущих лет. А на сегодняшний день уже семь стран хотят принять участие в форуме. Таким образом, экспозиции удается выполнять свою главную цель – сближение армии и гражданского общества.