Путин снял ограничения на предоставление политубежища в России из-за «событий в мире»

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий введенные в 1997 году ограничения на предоставление политического убежища иностранным гражданам.

В отмененных положениях были перечислены дополнительные условия, которые проситель убежища должен был соблюсти, чтобы получить право проживать в России.

«События, происходящие в последнее время в мире, нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей вынуждают людей искать убежище за пределами стран их проживания», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

При этом отмечается, что, несмотря на общее упрощение порядка получения политубежища, решение по каждому из просителей российские власти будут принимать индивидуально и с учетом государственных интересов.

Напомним, что порядок предоставления политического убежища был утвержден первым президентом РФ Борисом Ельциным в 1995 году.