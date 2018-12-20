Воздушный коридор для аэротакси: в «Сколково» рассказали, что в небе пробок не будет

Аэротакси в небе будут двигаться по строго определенным для каждого маршрута воздушным коридорам, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей генеральный директор компании «Бартини» Илья Ханыков.

Ранее, 7 декабря, фирма-разработчик летающих машин провела показательный полет одного из прототипов на открытии первой в мире испытательной лаборатории аэротакси на территории наукограда «Сколково». Полет завершился неудачно, однако был зарегистрирован в международной системе выделения, мониторинга и управления воздушными коридорами Exponent с помощью закрепленного на беспилотнике транспондера.

«Cистема позволяет, во-первых, масштабировать функцию отслеживания движения, а во-вторых, выделить воздушные коридоры. Наше мнение — технологически полной свободы перемещения летательного аппарата в воздухе не будет, будет воздушный коридор, своеобразная труба с границами. Такое выделение границ запланировано под каждый полет. Мы же не будем в воздухе стоять в пробке внутри одного воздушного коридора», — рассказал ФАН Илья Ханыков.

Руководитель компании-разработчика отметил, что маневрирование будет возможно только внутри границ, соблюдение которых станет контролироваться программным обеспечением летательного аппарата.

«Программное обеспечение знает некоторые границы, за которые нельзя заступать. Если переступить границу, раздастся звоночек — уведомление как минимум или указание приземлиться как максимум», — пояснил разработчик.

Илья Ханыков также отметил, что выделенные полосы для движения аэротакси по небу, возможно, придется иногда уступать другим транспортным средствам.

«Система позволит перераспределять воздушный коридор, если какие-то другие летательные аппараты средств гражданской авиации или другие, имеющие более высокий приоритет, должны воспользоваться именно этим коридором. Даже если изначально он был запланирован именно для этого аэротакси», — сообщил Илья Ханыков.

Отработка этих технологий мониторинга и управления маршрутами в соединении с обеспечением самого полета станет одной из задач новой исследовательской лаборатории в «Сколково».