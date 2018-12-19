Сирия может избавиться от главного оккупанта: США объявили о начале вывода войск из САР

Недавняя серия заявлений из США может повернуть ситуацию в Сирии на 180 градусов. Конечно, лишь на том условии, что эти высказывания имеют хоть что-то общее с правдой. Констатация фактов или очередная уловка? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Первое сообщение поначалу не вызвало ажиотажа и только оставило ощущение, будто все это мы где-то уже слышали. Так, американский президент Дональд Трамп разместил на свой странице в Twitter пост, где вновь сообщил об окончательном уничтожении «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) якобы усилиями армии Соединенных Штатов.

Мало кого удивило, что Вашингтон вновь пытается присвоить себе заслуги российских сил и Сирийской арабской армии (САА), освободивших больше половины территорий арабской республики от террористов, однако возникло подозрение, что лидер США к чему-то клонит.

В том же твите Трамп подчеркнул, что ликвидация ИГ1 будто бы была единственной причиной, по которой американские войска так долго оставались в САР. Эта фраза тоже могла вызвать лишь ироничную улыбку и поселить ощущение того, что глава Белого дома пытается на что-то намекнуть.

И вот чуть позже стало понятно, о чем хотел сказать президент Штатов — руководитель пресс-центра президентской резиденции Сара Сандерс объявила, что США приступили к выводу своих войск из арабской республики. Затем последовало заявление американского Госдепа, который уведомил, что все сотрудники дипломатического ведомства Штатов покинут САР в ближайшие сутки.

Неужели американцы и в самом деле решили наконец оставить Сирию, которая уже потеряла веру, в то, что когда-то вообще сможет избавить от американских оккупантов? Или же данные сообщения, как и предыдущие обещания Трампа в отношении сворачивания сирийской кампании, в действительности означают нечто иное?

Востоковед и публицист Андрей Онтиков признался в интервью ФАН, что мало доверяет той информации, которая приходит из Вашингтона, и потому, прежде чем делать далеко идущие выводы, необходимо дождаться подробностей и убедиться, что озвученное и в самом деле непосредственно реализовывается.

«Я бы пока с настороженностью отнесся к тем высказываниям и действиям, которые предпринимают Соединенные Штаты. Во-первых, надо понять, в каком виде американцы собираются осуществлять вывод сил из САР. Вполне возможно, что речь просто идет о сокращении группировки, ведь такой многочисленный контингент для продолжения сирийской кампании им уже просто не нужен. Если же они имеют в виду, например, сворачивание проекта Сирийского Курдистана, то мы на пороге новой вехи в ходе сирийского конфликта. Но обольщаться раньше времени, конечно, не нужно», — предостерег эксперт.

Если забыть про постоянные фейки и фальсификации, которые вбрасывает Запад в информационное пространство, и с наивностью отнестись к сказанному американцами, то тогда можно будет сразу констатировать ключевой перелом в сирийском кризисе и уверенно прогнозировать резкую активизацию всех мирных процессов.

«Если вдруг все, что мы услышали сейчас от США, искренне, то это, действительно, крупнейший поворот. Такой исход мог бы подвигнуть курдов к переговорам и сближению с Дамаском, снять нависшую угрозу развала Сирии и многое другое. Но проблема в том, что в САР до сих пор действует один из главных врагов Штатов — Иран. Поэтому американцы никогда не ушли бы оттуда, не заключив какую-то крупную, меняющую все сделку с Тегераном. Сложно сказать, возможно ли это, и потому пока никак не избавиться от сомнений. Повторюсь, что под «выходом» может подразумеваться лишь сокращение контингента, и что в таком случае будет с зоной вокруг Ат-Танфа и проектом «Курдистан» — пока непонятно», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.