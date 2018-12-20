«Русофобия затмила мозги»: Клинцевич прокомментировал празднование дня рождения Бандеры на Украине

Москва, 19 декабря. Украинские власти нарушают решения Нюрнбергского трибунала, на что западные страны закрывают глаза. Об этом в среду заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя решение Киева сделать официальным праздником день рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, которое отмечается 1 января.

По словам сенатора, к действующей украинской власти, которая с 2014 года взяла курс на поддержку националистов, ни у кого уже нет вопросов, однако почему в этой ситуации Киеву протягивает руку дружбы Европа — непонятно.

Клинцевич напомнил, что Бандера был и остается одной из самых «зловещих фигур современной истории». И делать в честь него праздник — значит оскорбить память миллионов погибших от рук его последователей и сторонников.

«На Украине идет прямое попрание решений Нюрнбергского трибунала с молчаливого согласия Европы. Русофобия затмила мозги западным политикам», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, что государственная поддержка ультраправых украинских радикалов не секрет для Европы. Еще в 2014 году немецкий телеканал ZDF выпустил сюжет о националистах в украинской армии.

Примечательно, что поддержка радикалов стала причиной разногласий между Украиной и Польшей. Варшава крайне недовольна героизацией возглавляемой Бандерой «Украинской повстанческой армии» (запрещенная в России экстремистская организация), которая несет ответственность за Волынскую резню — этническую чистку проживающих на Западной Украине поляков. Польская республика расценивает действия националистов как геноцид своего народа.