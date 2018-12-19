«Борьба была только видимостью»: в Госдуме отреагировали на слова Трампа о победе над ИГ в Сирии

Москва, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты разгромили группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии.

По словам Трампа, к настоящему моменту американским военным удалось полностью победить террористов ИГ в Сирии, поэтому войска США могут покинуть САР в ближайшее время.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что США всего лишь создавали видимость борьбы с террористами в Сирии, так как группировка ИГ являлась марионеткой в руках Вашингтона.

«Борьба с «Исламским государством» для США была только видимостью, которую сами же Штаты искусственно и создавали. Я считаю, что «Исламское государство» есть и было марионеткой в руках США для достижения своих национальных интересов в данном регионе», — заявил Швыткин в комментарии RT.

При этом парламентарий выразил сомнения в том, что США полностью выведут свои войска из Сирии. По словам Швыткина, США оставят в Сирии часть воинского контингента, а также своих инструкторов.

1 Организация запрещена на территории РФ.