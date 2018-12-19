Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

МИД РФ отреагировал на решение США вывести войска из Сирии

529
0 Оставить комментарий

МИД РФ отреагировал на решение США вывести войска из Сирии

Москва, 19 декабря. Решение Вашингтона о выводе американских войск из Сирии создает перспективу для политического урегулирования ситуации в САР, сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Российский дипломат сообщила, что данное решение Вашингтона дает надежду на улучшение ситуации в Ат-Танфе.

Вашингтон заявлял, что американские войска присутствуют на территории Сирии с целью победить боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В среду американский лидер Дональд Трамп заявил о победе США над группировкой. В Белом доме сообщили, что США приступили к выводу американских войск из Сирии. Отмечается, что вывод американских военных из республики займет от 60 до 100 дней.  

Отметим, что Трамп обещал вывести войска с весны. Примечательно, что американцы находятся в САР на незаконных основаниях. Дамаск не раз заявлял, что действия США и международной коалиции усугубляют ситуацию в стране.

Подчеркнем, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о том, что Сирия освобождена от боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.