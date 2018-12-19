МИД РФ отреагировал на решение США вывести войска из Сирии

Москва, 19 декабря. Решение Вашингтона о выводе американских войск из Сирии создает перспективу для политического урегулирования ситуации в САР, сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Российский дипломат сообщила, что данное решение Вашингтона дает надежду на улучшение ситуации в Ат-Танфе.

Вашингтон заявлял, что американские войска присутствуют на территории Сирии с целью победить боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В среду американский лидер Дональд Трамп заявил о победе США над группировкой. В Белом доме сообщили, что США приступили к выводу американских войск из Сирии. Отмечается, что вывод американских военных из республики займет от 60 до 100 дней.

Отметим, что Трамп обещал вывести войска с весны. Примечательно, что американцы находятся в САР на незаконных основаниях. Дамаск не раз заявлял, что действия США и международной коалиции усугубляют ситуацию в стране.

Подчеркнем, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о том, что Сирия освобождена от боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.