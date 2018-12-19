Симферополь, 19 декабря. Сотрудники ФСБ РФ задержали участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма и организовавшего тайник с 12 килограммами тротила. Об этом сообщило ведомство.

57-летнему россиянину, которого задержали 12 декабря при въезде в Крым, предъявили обвинение по статье УК РФ по двум частям: приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данным ФСБ, обвиняемый создал тайник весной этого года, в его тайнике хранились боеприпасы и взрывчатые вещества. Сотрудники ФСБ обнаружили тайник, в котором находилось 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

По информации ведомства, мужчина причастен к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челебиджихана».