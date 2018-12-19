Назван лучший российский сериал уходящего года

Москва, 19 декабря. Российские кинокритики назвали лучшие отечественные сериалы, вышедшие в 2018 году. Рейтинг составлен по версии портала «Кино-театр.ру».

Первое место занял сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина», рассказывающий историю 39-летней Марины, которая в тайне от собственной семьи работает сутенером. Главные роли исполнили Анна Михалкова и Евгений Гришковец.

Второе место досталось сериалу Жоры Крыжовникова (Андрей Першин) «Звоните ДиКапиро!» — драме про двух братьев, работающих на телевидении. «Бронзу» же взяла комедия Петра Буслова «Домашний арест». Сериал рассказывает про мэра маленького города, который попался на взятке и был помещен под домашний арест по месту прописки. Однако ждать завершения следствия ему приходится не в своем особняке, а в коммунальной квартире, которую он указал в документах, чтобы подчеркнуть свой скромный образ жизни.

Отметим, что мнение критиков «Кино-театра.ру» не совпадают со средней оценкой агрегатора «Кинопоиск». Так, например, именно «Домашний арест» из перечисленных проектов имеет наивысшую оценку (8 баллов из 10). За ним следует «Обычная женщина» (7.6 балла), а уже после — «Звоните ДиКаприо!» (7.1 балла).