Эксперт объяснил, почему задержанного талышского политика нельзя выдавать Азербайджану

Талышский политик, публицист, бывший председатель парламента в 1993 году на юго-востоке АР Талыш-Муганской автономной республики Фахраддин Абосзода может быть выдан Азербайджану по запросу, поступившему в РФ из этой страны.

Как стало известно, 61-летний Абосзода был задержан 6 сентября 2018 года в Московской области. В данный момент он находится в коломенском СИЗО-6. 2 октября 2018 года Люберецкий городской суд продлил на 5 месяцев срок его пребывания в следственном изоляторе.

Азербайджанская сторона объявила политика в международный розыск в июле 2018 года. Он обвиняется в призывах к изменению конституционного строя в Азербайджане, а также разжигании межнациональной розни.

За судьбой Абосзоды пристально следят в Армении. Также к нему приковано внимание армянских общественных организаций, таких как «Союз армян Азербайджанской ССР». Обращение в защиту задержанного приняла состоявшаяся недавно в Степанакерте конференция «Государства «де-факто» на постсоветском пространстве. Векторы и перспективы развития».

«Выдача Фахраддина Абосзоды Азербайджану исключает сколько-нибудь объективное расследование его дела, а его жизни угрожает реальная опасность», — уверены подписанты документа, среди которых — представители Республики Арцах, Южной Осетии, Приднестровья, Абхазии, а также России и Армении.

Федеральное агентство новостей обсудило судьбу талышского политика Фахраддина Абосзоды с лично знающим его востоковедом, ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктором Надеин-Раевским.

«Абосзода, конечно, не просто журналист и общественный деятель, — заявил востоковед. — Это ученый с очень серьезной научной подготовкой, автор массы интереснейших работ о своем народе и о политических проблемах. Но и ко всему прочему это человек честной позиции. Он патриот своего народа».

По мнению собеседника ФАН, Абосзоде видит судьбу своего народа в уважении к его особенностям и традициям, чего в настоящий момент не наблюдается в Азербайджане.

«Там все азербайджанцы, как в Турции все жители — турки, — констатировал Надеин-Раевский. — Но историю-то не перечеркнешь, как и наличие народов, говорящих на своем языке, а не тюркском азербайджанском. Все эти националистические выходки не просто опасны для всех жителей Азербайджана, не являющихся азербайджанцами, они опасны для самих азербайджанцев! Угнетая другие народы, они лишают свободы самих себя, хотя именно это не могут усвоить ни власти, ни граждане».

Эксперт отметил: самым страшным в этой истории является то, что задержанный политик может быть выдан по фактически политическому запросу.

«На мой взгляд, это преступление. И очень жаль, что наши власти пошли по этому пути и задержали Фахраддина. Он никогда не занимался никакой антироссийской деятельностью. Он всегда хорошо относился к России, оставаясь при этом патриотом своего народа. А ведь у нас в России принято уважать малые народы!» — отметил Надеин-Раевский.

Он напомнил, что именно Россия в конечном счете создала республики, ставшие впоследствии мини-империями с господствующими нациями, которые позволяют себе не уважать права других народов и этносов, проживающих на их территории.

«К чему это привело — мы видим и на примере распада Грузии, и на примере украинского конфликта. Это кризис постсоветских мини-империй. То же касается и многих других бывших советских республик, а также Турецкой Республики, в которой возникли и серьезно обострились межэтнические проблемы, которые еще аукнутся этой стране», — считает востоковед.

«Попытки играть на одном поле с националистами — это последнее дело! А в случае с Абосзодой — это игра на поле националистического авантюристического истеблишмента Азербайджана. Это, безусловно, не говорит о том, что весь народ этой страны такой. Нет! Азербайджанцы — нормальные, гостеприимные, радушные люди, но отравить душу народа можно, и, к сожалению, именно таким путем пошли местные власти», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что талыши являются ираноязычным этносом, проживающим на территории нынешнего Южного Кавказа и Ирана.