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Названы сроки эвакуации дипломатов и войск США из Сирии

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Названы сроки эвакуации дипломатов и войск США из Сирии

Вашингтон, 19 декабря. Соединенные Штаты намерены эвакуировать сотрудников государственного департамента из Сирии в течение суток, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американский официальный источник.

Ранее Соединенные Штаты не раз говорили, что цель их нахождения на территории республики — победа над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России), сообщил Infox.ru. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона выполнила свою цель — победила ИГ1. Позже в Белом доме объявили, что Вашингтон приступил к выводу своих войск из Сирии.

По информации агентства, США намерены вывести свои войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней.

Напомним, Трамп обещал вывести американские войска из Сирии с весны.

Примечательно, что американцы базировались в Сирии без официального разрешения Дамаска. Сирийские власти неоднократно заявляли, что США лишь усугубляют ситуацию в республике.

Также отметим, что о победе над «Исламским государством» в Сирии в конце прошлого года заявил президент России Владимир Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
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