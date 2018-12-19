Соловьев, Познер, Ревенко и Кондрашов рассказали, чего ждут от пресс-конференции Путина

Москва, 19 декабря. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 20 декабря. На мероприятие аккредитованы более 1700 журналистов. Ведущие Владимир Познер и Владимир Соловьев, депутат Госдумы Евгений Ревенко и заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов поделились своим ожиданиями от предстоящего общения Путина с журналистами.

Ведущий Первого канала Владимир Познер считает, что любой представитель СМИ, который занимается политикой, должен следить за большой пресс-конференцией президента. При этом он не стал рассказывать, о чем спросил бы российского лидера.

«Вы знаете, я давно пытаюсь взять интервью у Владимира Владимировича. Пока мне это не удается. Но вдруг мне повезет? И я бы не хотел, чтобы он знал, какой вопрос я хочу ему задать. Поэтому не озвучу его вам», — сказал Познер в интервью «Политике сегодня».

В свою очередь Евгений Ревенко рассказал, что Госдума специально изменила рабочий график из-за пресс-конференции Путина, чтобы никто из депутатов не пропустил мероприятие.

«Я жду яркий и интересный разговор. Жду откровенных вопросов, которые действительно волнуют наше общество», — рассказал он.

Журналист Владимир Соловьев намерен пристально следить за пресс-конференцией главы государства не только по долгу службы, но и из интереса.

«У меня, как и у любого человека, много [вопросов]. Если говорить о внешней политике, то интересно, где «красные линии», до которых мы будем терпеть? Какие формы ответа у нас есть на поведение Украины и поведение ее спонсоров?» — рассказал журналист.

Андрей Кондрашов также собирается смотреть трансляцию, однако отвечать на другие вопросы отказался, заявив, что не является публичной личностью.