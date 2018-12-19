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Автобус с пассажирами врезался в столб в Барнауле, пострадали 19 человек

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Автобус с пассажирами врезался в столб в Барнауле, пострадали 19 человек

Барнаул, 19 декабря. Пассажирский автобус № 35 врезался в столб в центре Барнаула, пострадали 19 человек, видео с места ДТП оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло около 17.30 на площади Октября. Среди пострадавших оказались двое детей: мальчик 2011 года рождения, девочка 2007 года рождения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На месте аварии находятся оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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